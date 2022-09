« Ça lui arrive… de se rendre compte des conséquences de ses propos ? », Emmanuel Petit détruit Mbappé

Dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC Sport ce jeudi, l’ancien international français Emmanuel Petit a vivement critiqué Kylian Mbappé à propos de ses récentes déclarations dans la presse.

Kylian Mbappé n’hésite plus désormais à afficher son insatisfaction dans la presse ou par son attitude sur le terrain. Dernier exemple en date, ses déclarations sur son positionnement au PSG, après la victoire de la France (2-0) contre l’Autriche en Ligue des nations la semaine dernière.

«Je joue différemment. On me demande d’autres choses ici par rapport à mon club. J’ai beaucoup plus de liberté ici. Le coach sait qu’il y a un numéro 9 comme Oliv’ (Giroud) qui occupe les défenses et moi je peux me balader et aller dans l’espace. À Paris, c’est différent, il n’y a pas ça. On me demande de faire le pivot, c’est différent», déclarait-il.

Si le natif a reçu le soutien de son entraîneur ce jeudi en conférence de presse, il ne fait pas l’unanimité en France. Sur RMC Sport, Emmanuel Petit s’est lâché à son sujet dans l’émission Rothen s’enflamme ce jeudi. « Ça concerne toujours le même joueur. A un moment donné, il faut qu’il arrête. Ça lui arrive quand même deux secondes quand il parle, car il est intelligent, de se rendre compte des conséquences de ses propos ?

Il y a un effet boomerang. Dis-le en privé à ton entraîneur. On parle du cœur même de l’équipe et tu le mets sur la place publique. Moi, je suis à la place de Messi et compagnie, je commence à en avoir ras-le-bol à chaque fois qu’il prend la parole lui. La prochaine étape, on va lui demander l’équipe qu’il veut avoir. C’est la prochaine étape« , a affirmé le champion du monde 1998.

🗣💬 "Si j'étais à la place des coéquipiers de Mbappé, je commencerais à en avoir ras-le-bol à chaque fois qu'il prend la parole. La prochaine étape, c'est lui demander l'équipe qu'il veut ?"



Le vestiaire du PSG serait agacé par Mbappé

L’attitude de Kylian Mbappé depuis le début de la saison agacerait également ses coéquipiers parisiens. En effet, selon le média espagnol El Confidencial, l’international français est considéré par le vestiaire du PSG comme un « enfant capricieux qui conditionne les décisions sportives du club ».

Les autres joueurs de l’effectif parisien seraient ainsi lassés par les privilèges et les passe-droits dont bénéficierait le Bondynois. Le média rajoute que les déclarations de Mbappé pendant la trêve sur son rôle et positionnement au PSG sont très mal passées en interne.