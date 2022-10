C3: Verdon et Ludogorets s’offrent HJK, Tosin Aiyegun et FC Zurich éliminés, tous les résultats du jeudi

Découvrez les résultats des rencontres disputées ce jeudi à travers les pelouses européennes, comptant pour la 4è journée des phases de groupe de la Ligue Europa.

La quatrième journée des phases de groupe de la Ligue Europa se jouait ce jeudi à travers les pelouses européennes. Leader du groupe E, la Real Sociedad a remporté sa 4è victoire consécutive dans ce tournoi, contre cette fois-ci Sheriff Tiraspol (3-0). Une victoire logique des Espagnols qui se qualifient pour les 16è de finale, à deux journées de la fin.

En quête de l’autre billet qualificatif dans cette poule, Manchester United a fait de son côté un pas de plus vers son objectif. Les Reds Devils ont disposé de l’Omonia (1-0) ce soir à Old Trafford. Moins clinique dans une rencontre assez terne, les Anglais ont dû attendre les dernières minutes du temps additionnel pour inscrire l’unique but de la partie sur une frappe à bout portant de McTominay (93è).

Avec désormais neuf points au compteur, les Mancuniens vont chercher leur qualification pour les phases à élimination directe lors de la 5è journée face au Sheriff, dans deux semaines.

Dernier de la poule A, le FC Zurich et son attaquant béninois Tosin Aiyegun ont essuyé leur quatrième défaite consécutive dans cette compétition. Opposés au PSV Eindovhen dans une rencontre disputée au Pays-Bas, les Suisses ont été massacrés sur le score sans appel de 5-0. Une nouvelle contre-performance des Zurichois qui sont éliminés de la compétition.

L’autre Ecureuil engagé dans ce tournoi, Olivier Verdon, et son club de Ludogorets se sont offert une victoire précieuse face à HJK Helsinki au Ludogorets Arena. Tenus en échec par le club finlandais à l’aller (1-1), les Bulgares ont cette fois-ci fait ce qu’il faut pour prendre les trois points de la partie. A deux journées de la fin, Ludogorets est 2è du groupe C avec 7 points, à trois longueurs du Bétis Séville, leader, qui a neutralisé la Roma (1-1) dans l’autre rencontre de cette poule.

Les résultats de la 4è journée de C3 :

Groupe A : Bodo/Glimt 0-1 Arsenal, PSV 5-0 Zurich

Groupe B : Dynamo Kiev 0-1 RENNES 2-1 AEK Larnaca 1-2 Fenerbahçe

Groupe C : Betis 1-1 Roma, Ludogorets 3-0 HJK

Groupe D : Union St Gilloise 3-3 Braga, Union Berlin 1-0 Malmö

Groupe E : Manchester United 1-0 Omonia, Real Sociedad 3-0 Sheriff Tiraspol

Groupe F : Feyenoord 2-2 Midtjylland, Lazio 2-2 Strum Graz

Groupe G : NANTES 0-4 Fribourg, Qarabag 0-0 Olympiakos

Groupe H : Trabzonspor 4-0 MONACO, Ferencvaros 2-1 Étoile Rouge