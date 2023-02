C1-PSG: Kylian Mbappé réagit à la défaite face au Bayern Munich et recadre Neymar

Malgré son entrée remarquable, Kylian Mbappé n’a pas empêché la défaite du PSG, battu par le Bayern (0-1), mardi, en Ligue des champions. Un faux pas qui n’inquiète pas le Français qui a donné rendez-vous pour la manche retour.

Nettement en dessous de son niveau habituel, le PSG s’est incliné face au Bayern Munich (0-1), mardi soir, en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Dans un match disputé au Parc des Princes, les Parisiens ont été punis par un but de Kingsley Coman au retour des vestiaires (53è).

Une nouvelle désillusion pour les Rouge & Bleu qui signent leur troisième défaite consécutive. Seule note positive dans cette soirée qui aurait été plus noire pour les hommes de Christophe Galtier n’eut été la maladresse des attaquants bavarois, l’entrée en jeu de Kylian Mbappé. Le Bondynois, lancé à la reprise, a permis aux siens de lancer la révolte. Laquelle aurait pu payer mais le but égalisateur du champion du monde 2018 a été refusé pour une position de hors jeu.

Pas de quoi décourager cependant la star française qui a donné rendez-vous pour la manche retour. «On n’a perdu que 1-0, il n’y a plus de buts à l’extérieur, si on joue notre football offensif et qu’on les met en difficulté et qu’on marque une fois, c’est égalité, lance-t-il. Après, il faut jouer avec ce qu’on a dans le pantalon pour aller remporter la qualification là-bas. Tous ensemble on va pouvoir faire quelque chose de bien si on bosse bien. On n’est pas du tout abattus, on a encore toutes nos chances pour se qualifier», a déclaré Mbappé au micro de Foot Mercato après la rencontre.

Le Parisien a par ailleurs glissé un tacle à ses coéquipiers notamment Messi et Neymar, reconnaissables en première période. « je pense qu’il faut surtout que tous nos joueurs soient en bonne santé. Chacun doit bien manger, bien dormir et se préparer au maximum. Nous avons vu que quand nous jouons un football offensif et que nous allons de l’avant, ils ne sont pas à l’aise. Nous allons aller là-haut pour gagner et nous qualifier», a ajouté KM7. Des propos que certains voient comme la colère du Français contre les frasques de Neymar dont le train de vie notamment l’hygiène fait jaser.

Pour rappel, la manche retour de ce PSG-Bayern est prévue au 8 mars prochain à l’Allianz Arena en Allemagne. A défaut d’aller aux tirs au but, les Parisiens doivent l’emporter par deux buts d’écart pour se qualifier pour les quarts de finale.