C1: « Nous disons au revoir à la Ligue des champions », Xavi après l’élimination du Barça

L’entraineur du Barça, Xavi Hernandez, a réagi à l’élimination du Barça en Ligue des champions, écarté dès les phases de groupe pour la deuxième année consécutive. Et le technicien espagnol estime que les siens vont apprendre de cette désillusion.

Pour la deuxième saison consécutive, le Barça ne disputera pas les phases à élimination directe de la Ligue des champions. Les Blaugranas sont éliminés dès les phases de groupe à l’issue de cette cinquième journée. En course avec l’Inter Milan pour le second billet qualificatif dans la poule C, les Blaugranas ont vu leur destin être scellé après l’écrasante victoire des Nerazzurri contre Viktoria Plzen (4-0).

MATCH à SUIVRE Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 12 WER - : - Hertha Berlin Ligue 1 2022-2023 Regular Season Journée 13 LEN - : - TOU La Liga 2022-2023 Journée 12 Mallorca - : - Espanyol Premier League 2022-2023 Journée 14 LEI - : - MAC La Liga 2022-2023 Journée 12 ALM - : - Celta Vigo Serie A 2022-2023 Journée 12 Napoli - : - Sassuolo Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 12 VfB Stuttgart - : - FC Augsburg Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 12 VfL Wolfsburg - : - VfL BOCHUM Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 12 RB Leipzig - : - Bayer Leverkusen Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 12 Bayern Munich - : - FSV Mainz 05 Premier League 2022-2023 Journée 14 NEW - : - AST Premier League 2022-2023 Journée 14 CRY - : - SOU Premier League 2022-2023 Journée 14 BRI - : - CHE Premier League 2022-2023 Journée 14 BRE - : - WOL Premier League 2022-2023 Journée 14 BOU - : - TOT La Liga 2022-2023 Journée 12 Cadiz - : - Atletico Madrid Ligue 1 2022-2023 Regular Season Journée 13 PAR - : - TRO Serie A 2022-2023 Journée 12 LEC - : - Juventus La Liga 2022-2023 Journée 12 Sevilla - : - Rayo Vallecano Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 12 Eintracht Frankfurt - : - Borussia Dortmund < >

Et comme s’ils n’en avaient pas assez, les Culés ont été laminés par le Bayern Munich dans leur rencontre de cette journée. L’équipe bavaroise en quête de la première place dans cette poule n’a vraiment pas eu pitié des Catalans qu’elle a coulés sur le score de 3-0. Le duo sénégalo-camerounais, Mané-Choupo-Moting, a assommé les visiteurs avant que le défenseur français Benjamin Pavard ne clôt la partie avec un troisième but dans les dernières minutes. Une nouvelle humiliation pour la formation barcelonaise qui est reversée en Ligue Europa.

Après la rencontre, l’entraineur du Barça, Xavi Hernandez, s’est exprimé sur cette élimination des siens. « Il faut faire face à la réalité. J’ai dit qu’il fallait grandir à travers des coups durs, il faut continuer », a lâché impuissant le technicien espagnol, avant d’analyser la lourde défaite de son équipe contre l’ogre munichois, le remake du face-à-face de la saison passée remporté par les Allemands.

« Le Barça n’a pas rivalisé aujourd’hui, nous n’avons pas atteint le niveau du Bayern. La vérité est que le fait de savoir que nous étions déjà éliminés de la Ligue des champions avant le match contre le Bayern nous a beaucoup affectés. Nous disons au revoir à la Ligue des champions, c’est un coup dur qui nous oblige à faire notre autocritique. Je comprends que les gens parlent d’échec, mais nous avons tout analysé…

Nous avons fait beaucoup d’erreurs, mais dans les autres matchs nous avons concouru pour mériter quelque chose de plus », a ajouté l’ancien capitaine de la Roja. Le Barça va disputer son dernier match dans cette compétition contre l’équipe de Viktoria Plzen lors de la sixième journée.