C1: « Le but était de faire déjouer le Barça », André Onana après la victoire de l’Inter

Le gardien de but camerounais de l’Inter Milan, André Onana, a réagi à la victoire de son équipe face au Barça (1-0) en Ligue des champions, mardi soir. Et le portier des Nerazzurri s’est dit satisfait de la prestation de ses coéquipiers.

Victorieux du Viktoria Plzen en deuxième journée, l’Inter Milan a décroché mardi soir sa deuxième victoire consécutive en Ligue des champions, cette fois-ci face au Barça. Hôtes des Blaugranas à San Siro, les Nerazzurri l’ont emporté sur le score de 1-0. L’unique but de la partie a été marqué par l’ailier gauche turc, Hakan Çalhanoğlu, dans les derniers instants de la première mi-temps. Une victoire précieuse des Italiens, bien aidés par plusieurs décisions arbitrales très litigieuses, qui reviennent à la deuxième place du groupe C, derrière le Bayern Munich, leader.

A l’issue de la partie, le gardien André Onana ne cachait pas sa satisfaction au vu de la physionomie de la rencontre. « Le but était de les faire déjouer. On savait à quoi s’attendre face à une équipe avec ce style (…) On a joué en contre, on a souffert mais on savait que c’était la clé du match », a indiqué le portier international camerounais au micro de beIN Sports.

Avant de poursuivre : « On va aller au Camp Nou avec confiance. On ira avec une autre attitude pour démontrer que nous sommes une grande équipe ». Doublure de Samir Handanovic à ses débuts à l’Inter, André Onana prend de plus en plus de galons chez les Milanais. L’international camerounais a signé mardi sa troisième titularisation en Ligue des champions. Et avec ses prestations assez réussies, nul doute que le Lion de la Téranga est parti pour être le numéro 1 à son poste.