C1 CAF : RS Berkane se qualifie pour les demi-finales face à Al Hilal

La RS Berkane a obtenu son billet pour les demi-finales de la Ligue des champions de la CAF en dominant Al Hilal Omdurman (1-0), dimanche, lors du match retour des quarts de finale.

Alors que la confrontation semblait se diriger vers un score nul — et donc une qualification promise aux Soudanais après le 1-1 concédé lors de la première manche — les Marocains ont délivré une ultime frappe de théâtre. Il a fallu attendre le temps additionnel pour voir le tournant du duel : Mounir Chouiar a trouvé la faille à la 93e minute, offrant la victoire à son équipe.

Ce succès à l’extérieur permet à la formation berkani de renverser totalement la série et de se qualifier pour le dernier carré de la compétition, remportant l’opposition sur le plan comptable après les deux rencontres (2-1 au total).

Le destin basculé dans les arrêts de jeu

Pour Al Hilal, l’élimination est d’autant plus cruelle que le club soudanais a longtemps cru tenir sa place en demi-finale. Mais la réalisation tardive de Chouiar a anéanti ces espoirs, offrant aux Marocains une qualification obtenue dans les toutes dernières secondes.