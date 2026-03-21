C1 CAF : où suivre Pyramids vs AS FAR en direct

La manche retour du quart de finale de la Ligue des champions de la CAF opposera Pyramids FC à l’AS FAR dans un duel très attendu par les supporters. Le premier acte s’était soldé par un score de 1-1, rendant la confrontation décisive pour la qualification.

L’engouement est palpable : de nombreux fans souhaitent suivre la rencontre en direct, tant sur les écrans de télévision que via des solutions numériques. Le rendez-vous promet d’être suivi à travers plusieurs pays du continent et au-delà.

Le coup d’envoi est programmé à 17h00, heure locale (16h00 TU), et tout indique que l’affluence devant les moyens de diffusion sera importante pour ne rien manquer de cette confrontation capitale.

Diffusion télé et options de streaming

Pour les téléspectateurs disposant d’un abonnement, beIN Sports — notamment son canal beIN Sports Max — assurera la retransmission en direct. Canal+ Afrique proposera également la rencontre à ses abonnés dans les zones couvertes par la chaîne.

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Selon les territoires, d’autres diffuseurs continentaux prennent en charge la transmission : on retrouve notamment SuperSport et Azam Sports qui couvriront le match pour leurs audiences respectives.

En streaming, l’application et le site officiels de beIN Sports offriront un flux live accessible aux abonnés. Parallèlement, plusieurs plateformes spécialisées assureront un suivi minute par minute en texte, avec statistiques et temps forts pour ceux qui préfèrent une couverture écrite.