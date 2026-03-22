C1 CAF: comment regarder Al Hilal – RS Berkane en direct

La double confrontation entre Al Hilal Omdurman et la RS Berkane, correspondant au match retour des quarts de finale de la Ligue des champions de la CAF, se joue ce dimanche dans une atmosphère lourde d’enjeux après un premier acte bouclé sur un score de parité (1-1).

La rencontre se tient au stade d’Al Hilal à Omdurman ; elle constituera un tournant dans la course vers les demi-finales et devrait attirer une forte attention des supporters sur le continent et au-delà.

Pour les amateurs souhaitant suivre cette affiche, plusieurs options de diffusion sont prévues selon les territoires, avec des solutions télévisuelles et numériques accessibles aux abonnés des diffuseurs concernés.

Diffusion, horaires et options de streaming

Le coup d’envoi est fixé à 16h00 GMT (heure locale au Togo). Les téléspectateurs en Afrique de l’Ouest et centrale pourront suivre le match sur Canal+, tandis que les audiences d’Afrique subsaharienne auront accès à la rencontre via SuperSport.

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Dans les zones nord-africaine, moyen-orientale et pour une partie du public international, beIN Sports assure la retransmission. Les supporters de l’Afrique de l’Est peuvent s’orienter vers Azam Sports, et SABC Sport diffusera la rencontre dans certaines régions.

Les clients abonnés à ces bouquets ont également la possibilité de regarder la rencontre en direct sur les plateformes de streaming officielles liées aux diffuseurs — notamment les services numériques de Canal+ et de beIN Sports — en fonction de leur abonnement et de leur zone géographique.