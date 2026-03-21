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C1 CAF : AS FAR bat Pyramids FC et se qualifie pour les demi‑finales

AS FAR Rabat a signé une performance décisive en quarts de finale de la Ligue des champions de la CAF. Après avoir partagé les points à domicile lors de la première manche, le club marocain s’est imposé à l’extérieur contre Pyramids FC (2-1) et a ainsi pris le meilleur sur la double confrontation.

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C1 CAF : AS FAR bat Pyramids FC et se qualifie pour les demi‑finales
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L’ouverture du score est intervenue très tôt : Reda Slim a trouvé la faille dès la 9e minute, offrant aux visiteurs un départ idéal. Solidement organisés, les joueurs de Rabat ont ensuite contenu les velléités offensives des Égyptiens jusque sur la pause.

La seconde période a vu les Maroccains monter d’un cran et creuser l’écart grâce à Mohamed Rabie Hrimat, buteur à la 54e minute. Pyramids n’a pas tardé à répliquer et Fiston Mayele a réduit la marque huit minutes plus tard (62e), relançant l’espoir côté égyptien.

Une fin de match tendue mais maîtrisée par les visiteurs

Portés par leur public, les locaux ont intensifié la pression dans les dernières minutes mais se sont heurtés à une défense rabatise appliquée et résiliente. Les tentatives adverses n’ont pas suffi à faire céder la cage marocaine jusqu’au coup de sifflet final.

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Au cumul des deux rencontres, l’AS FAR s’impose 3-2 et valide sa qualification pour le dernier carré de la compétition.

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