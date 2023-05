Burundi: arrivée du secrétaire général de l’ONU pour un Sommet de haut niveau

- Publicité-

António Guterres, secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU), s’est rendu à Bujumbura, la capitale économique du Burundi, pour participer au 11ème Sommet de Haut Niveau du Mécanisme Régional de Surveillance de l’Accord-Cadre pour la Paix, la Sécurité et la Coopération pour la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs.

Le secrétaire général de l’ONU est arrivé au Burundi pour le Sommet de haut niveau du Mécanisme Régional de Surveillance. Cette visite est une occasion pour l’ONU de montrer son engagement en faveur de la paix et de la sécurité en Afrique et pour renforcer les efforts de la communauté internationale dans la résolution des conflits régionaux.

L’Accord-Cadre du CPS a été signé en 2013 par l’Union africaine et l’ONU pour promouvoir la stabilité en République démocratique du Congo (RDC) et mettre fin aux cycles récurrents de conflits dans l’est de la RDC, qui ont un impact sur la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs.

L’Angola, le Burundi, la République centrafricaine, la République du Congo, la RDC, le Rwanda, l’Afrique du Sud, le Soudan du Sud, la Tanzanie, l’Ouganda et la Zambie ont été les premiers signataires de l’accord. Le Kenya et le Soudan ont par la suite rejoint l’accord en devenant respectivement les 12ème et 13ème signataires.

António Guterres a rencontré le président burundais Evariste Ndayishimiye au Palais Présidentiel Ntare House pour discuter des moyens de renforcer la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs. La participation du secrétaire général de l’ONU au sommet montre l’importance accordée par l’organisation à la consolidation de la paix et de la sécurité en Afrique. Cette visite est également une occasion pour les différents signataires de l’accord de renforcer leur coopération pour mettre fin aux conflits et instaurer une paix durable dans la région.