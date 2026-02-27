Burna Boy : une vidéo le montrant avec une personne inattendue soulève des doutes sur sa dévotion

Le chanteur nigérian Burna Boy, détenteur d’un Grammy Award, est redevenu le sujet de nombreuses discussions en ligne après la diffusion d’un enregistrement le concernant.

Cette séquence, mise en ligne par son proche collaborateur Rahmon Jago, montre l’artiste prononçant des formules islamiques telles que « Alhamdoulillah », « Macha Allah » et « Allahou Akbar », traduites respectivement par « Louange à Dieu », « Dieu l’a voulu » et « Dieu est le plus grand ».

La vidéo s’est rapidement propagée sur les réseaux sociaux et a suscité des réactions contrastées au sein de la population nigériane ; plusieurs sources affirment par ailleurs que Burna Boy aurait récemment quitté le christianisme pour l’islam.

Réactions et éléments relevés dans la vidéo

Dans le clip viral, l’interprète de « Last Last » apparaît posé et expressif lors de ses invocations.

Une partie des admirateurs y voit l’expression d’un cheminement spirituel personnel, tandis que d’autres l’ont félicité pour l’utilisation assumée de formules religieuses rares à être partagées publiquement par des célébrités.

Cependant, certains observateurs musulmans ont souligné une incohérence relevée dans la séquence : des commentaires diffusés en ligne affirment qu’un joint était visible devant le chanteur au moment des prières.

La publication de la vidéo intervient pendant le Ramadan, période sacrée durant laquelle les musulmans jeûnent de l’aube au coucher du soleil et s’abstiennent de certains comportements.

La séquence a été diffusée via un tweet du compte @rahman_jago_ le 26 février 2026, accompagné du message « Allahu Akbar ».