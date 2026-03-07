Burna Boy, Tyla et Rema dominent la musique mondiale

Il y a dix ans, l’idée qu’un titre nigérian puisse dominer les classements en Europe paraissait peu probable. En 2026, la musique africaine ne cherche plus à percer : elle s’impose à l’échelle mondiale. Burna Boy, Tyla, Rema, Davido et Asake figurent parmi les artistes qui illustrent cette évolution.

Il y a dix ans, l’idée qu’un titre nigérian puisse dominer les classements en Europe paraissait peu probable. En 2026, la musique africaine ne cherche plus à percer : elle s’impose à l’échelle mondiale. Burna Boy, Tyla, Rema, Davido et Asake figurent parmi les artistes qui illustrent cette évolution.

Tyla, née en 2002 à Johannesburg, a remporté en 2025 le Grammy Award du meilleur album de musique africaine pour son premier album éponyme. Son single « Water » a atteint la première place dans plusieurs pays européens et figuré en tête des écoutes sur les plateformes de streaming en Afrique, aux États‑Unis et en France, faisant d’elle la première artiste sud‑africaine à obtenir une telle reconnaissance aux Grammy.

Sa réussite est présentée comme le reflet d’une industrie africaine devenue plus structurée : des maisons et équipes locales capables de négocier avec des labels internationaux tout en conservant une identité artistique, et d’accéder à de nouveaux marchés sans renier leur son. « Water » est décrit comme une chanson ancrée dans ses origines africaines qui a été adoptée par des publics occidentaux.

Burna Boy, originaire de Port Harcourt au Nigeria, est l’artiste africain le plus suivi sur Spotify avec plus de 40 millions d’auditeurs mensuels. Il a porté l’Afrobeats à une dimension de spectacles de grande capacité : ses tournées remplissent des lieux comme le Madison Square Garden à New York, l’O2 Arena à Londres ou le Stade de France à Paris. Son album « I Told Them… » figure parmi les disques africains les plus streamés de l’histoire. En 2026, il poursuit une tournée mondiale incluant des dates en Asie et en Amérique latine et commercialise une ligne de produits dérivés à l’international via des partenariats avec des marques de mode.

Rema, né en 2000 à Benin City au Nigeria, a publié « Calm Down » en 2022 ; la version réunissant Selena Gomez a dépassé les 2 milliards de streams sur Spotify et continue de générer des écoutes en 2026. Il est cité comme exemple du nouvel artiste africain global : jeune, enraciné dans la culture du continent, avec un son immédiatement accessible à l’échelle internationale.

Davido compte plus de 15 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify et une carrière qui dépasse les quinze ans. Ses collaborations avec des artistes américains — notamment Chris Brown, Usher et Lil Baby — contribuent à son ancrage dans le courant musical international, tandis qu’il demeure en Afrique l’un des artistes les plus influents et parmi les mieux vendus. Son label DMW continue de lancer de nouveaux talents.

Asake, artiste de Lagos signé sur le label YBNL d’Olamide, représente la génération montante. Depuis 2022, il a enchaîné des projets salués par la critique ; son style, mêlant Amapiano, Fuji et Afrobeats, a servi de référence pour de nombreux artistes en Afrique et dans la diaspora. En 2025, sa collaboration avec Travis Scott a marqué son insertion parmi les artistes africains reconnus par le rap américain.

L’Amapiano, un mouvement venu d’Afrique du Sud

L’Amapiano, né dans les townships de Johannesburg, combine éléments de deep house, de jazz et percussions africaines. Le genre a rapidement trouvé des publics en Europe et dans les Amériques. Des artistes tels que Kabza De Small, DJ Maphorisa et Uncle Waffles remplissent des clubs à Berlin, Paris et Bogotá. Sur TikTok, l’Amapiano est devenu la danse la plus partagée dans plusieurs pays européens.

La domination de la musique africaine en 2026 est attribuée à des décennies de créativité sur le continent, à l’explosion des plateformes de streaming qui ont réduit les barrières géographiques et à la diaspora africaine qui a porté ces sonorités dans de nombreuses villes du monde.