Le chanteur nigérian Burna Boy, lauréat d’un Grammy, serait passé à l’islam selon les propos diffusés par Rahman Jago sur les réseaux sociaux.

Burna Boy se serait converti à l'islam
Le chanteur nigérian Burna Boy, lauréat d’un Grammy, serait passé à l’islam selon les propos diffusés par Rahman Jago sur les réseaux sociaux.

Élevé dans la foi chrétienne, l’artiste avait évoqué son cheminement spirituel lors d’un entretien donné à un podcast, affirmant y avoir adopté l’islam « à un moment » dans sa recherche de vérité, sans fournir de précisions supplémentaires. Cette déclaration avait suscité des interrogations sur sa pratique religieuse actuelle.

La controverse a pris de l’ampleur après la diffusion par Rahman Jago d’une vidéo sur X montrant Burna Boy en train de louer Allah en compagnie d’un groupe d’hommes, dans un lieu apparenté à un bar; la publication comportait pour légende la formule « Allahu Akbar ».

Réactions

La séquence a été repartagée par Bashir Ahmad, ancien conseiller en communication de l’ex-président nigérian Muhammadu Buhari; celui-ci a estimé que le chanteur paraissait heureux et a souhaité qu’Allah facilite son parcours au sein de l’islam.

Interrogé sur une éventuelle confirmation de la conversion, Bashir Ahmad a indiqué que des proches de Burna Boy affirmaient qu’il s’était converti, tout en reconnaissant l’absence d’annonce officielle de l’artiste. Rahman Jago a ensuite déclaré que Burna Boy s’était converti et était désormais musulman. À ce stade, Burna Boy n’a ni confirmé ni démenti publiquement ces informations.

