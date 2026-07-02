Burna Boy: sa mère lui lance un appel public à fonder une famille

À l’occasion du 35e anniversaire de Burna Boy, sa mère et manager, Bose Ogulu, a profité de la célébration pour lui adresser un grand message. Devant ses proches, elle a invité la star nigériane à penser désormais au mariage et à la paternité, relançant les discussions autour de la vie privée de l’artiste.

À l’occasion du 35e anniversaire de Burna Boy, célébré ce 2 juillet en compagnie de ses proches, sa mère et manager, Bose Ogulu, lui a adressé un message aussi affectueux que direct : elle souhaite désormais le voir se marier et fonder une famille. La scène, captée dans une vidéo partagée sur Snapchat par Richie 7, un proche de l’artiste, montre la mère du chanteur intervenir au moment où celui-ci énumère ses vœux d’anniversaire. « Je souhaite une bonne santé et la prospérité », déclare Burna Boy. Sa mère lui répond alors avec le sourire : « Ajoute une bonne épouse et des enfants. »

Cette remarque fait écho aux déclarations de l’artiste lors d’une précédente interview. Le chanteur nigérian avait expliqué qu’il était célibataire et sans enfant par choix, estimant que son rythme de vie ne lui permettait pas de s’investir pleinement dans une relation familiale. Burna Boy avait également affirmé qu’il ne souhaitait ni avoir des enfants hors mariage ni devenir père sans pouvoir être véritablement présent à leurs côtés. Selon lui, les exigences de sa carrière internationale étaient, jusqu’à présent, incompatibles avec les responsabilités qu’implique la vie de famille.





