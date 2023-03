Burna Boy: la star nigériane se produira lors de la finale de la Champions League 2023

La star nigériane Burna Boy se produira à la finale de la Ligue des champions 2023. La nouvelle a été confirmée par l’UEFA et Pepsi MAX.

La finale de la Ligue des champions 2023 se tiendra à Istanbul, et l’UEFA et Pepsi MAX ont annoncé que le chanteur, compositeur et producteur Burna Boy sera la tête d’affiche du « Champions League Kick-Off Show by Pepsi ». Lauréat d’un Grammy Award, Burna Boy est l’une des plus grandes stars de l’afrobeat au monde, avec des hits comme « Last Last » et « For My Hand ». Fan de Manchester United, il divertira les 65 000 spectateurs du stade olympique Ataturk ainsi que les millions de téléspectateurs dans le monde entier le 10 juin prochain.

Avec cette programmation, l’artiste nigérian succède ainsi à la chanteuse Camila Cabello, qui avait enflammé la scène du Pepsi Kick-Off Show l’année dernière à Paris, juste avant que le Real Madrid ne remporte sa 14ème Ligue des champions en s’imposant 1-0 contre Liverpool. Burna Boy sort d’une année record avec la sortie de son sixième album studio « Love, Damini » et s’est associé à Pepsi MAX aux côtés de Lionel Messi, Vinicius Jr et Leah Williamson.

Ce sera la septième année du Pepsi Kick-Off Show, anciennement connu sous le nom de cérémonie d’ouverture de la Ligue des champions. Depuis plusieurs années, des artistes de renom ont chauffé la foule avant le plus grand match de football de club, comme Dua Lipa et Imagine Dragons. Cette fois, c’est au tour de Burna Boy de monter sur scène, et il est ravi de cette opportunité : « En tant que grand fan de football, je sais qu’il n’y a rien de plus grand que la Ligue des champions de l’UEFA ! C’est pourquoi je suis très heureux de me produire sur la scène Pepsi MAX lors de la finale de cette année », a-t-il déclaré.

La performance de Burna Boy promet d’être une expérience inoubliable pour les fans de football et de musique, qui pourront profiter de l’ambiance électrique du stade olympique Ataturk lors de cette soirée exceptionnelle.