Burkina: une opération de reconquête de territoire tourne au drame

Dans une opération offensive audacieuse visant à reconquérir la localité de Koumbri, située dans la province du Yatenga, la région du Nord du pays, le 12ème Régiment d’Infanterie Commando (12ème RIC) a essuyé un violent contact ennemi. Malgré de lourdes pertes humaines, les vaillants combattants ont réussi à repousser l’attaque et à neutraliser plusieurs dizaines de terroristes.

Le 12ème Régiment d’Infanterie Commando (12ème RIC) s’est engagé dans une mission cruciale pour la réinstallation des populations de Koumbri, qui avaient quitté la région il y a plus de deux ans en raison de la menace terroriste. Dans le cadre de cette opération précurseur, l’unité a rencontré des difficultés tout au long de sa progression, notamment des tirs de harcèlement. Cependant, leur détermination inébranlable les a conduits à destination.

Malheureusement, la phase de contrôle de la zone a conduit à un contact ennemi intense à l’aube du lundi 04 septembre 2023. Ce contact a déclenché des combats acharnés. Les membres de l’unité précurseur ont fait preuve d’un courage exemplaire, repoussant l’attaque et neutralisant plusieurs dizaines de terroristes.

Cependant, ce courage a été payé au prix fort, avec cinquante-trois (53) combattants perdant la vie, dont dix-sept (17) militaires et trente-six (36) membres des Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP). De plus, environ trente blessés ont été évacués et pris en charge pour des soins médicaux.

Des assaillants mis en déroute

Les opérations de riposte immédiatement déclenchées, appuyées par des vecteurs aériens, ont permis de neutraliser d’autres assaillants en déroute et de détruire leur matériel de combat. Les opérations se poursuivent actuellement dans la zone pour sécuriser complètement Koumbri.

Le Chef d’Etat-Major Général des Armées adresse ses plus sincères condoléances aux familles des militaires et des membres des VDP qui ont fait le sacrifice ultime dans cette offensive visant à reconquérir le territoire national burkinabé. Il exprime également ses vœux de prompt rétablissement aux blessés.

Le chef d’Etat-Major Général des Armées a affirmé que cet acte de lâcheté ne restera pas impuni. En effet, toutes les ressources nécessaires sont mobilisées pour traquer les éléments terroristes en fuite et les mettre hors d’état de nuire, selon l’autorité militaire.