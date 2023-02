Burkina: une dizaine de personnes tuées à la frontière avec le Mali

Une nouvelle attaque des hommes armés non identifiés au Burkina Faso, a fait au moins 12 morts vendredi, à Sanakadougou dans la Kossi (Boucle du Mouhoun) à quelques kilomètres de la frontière avec le Mali.

D’après des informations rapportées par AFP, plusieurs dizaines d’hommes en binômes motorisés ont attaqué le village de Sanakadougou, situé dans la commune de Kombori, dans la province de la Kossi (Boucle du Mouhoun). L’attaque a eu lieu dans la nuit du jeudi 9 à vendredi 10 février 2023.

Au moins 12 personnes sont mortes et plusieurs autres ont été blessées dans cette attaque, selon la même source. « Presque tout le village a été incendié. Les greniers et les habitations ont été incendiés », a déclaré une source citée par AFP, précisant que « les populations ont commencé à quitter la zone depuis vendredi ».

Le Burkina Faso est confronté à une crise politique, sécuritaire et humanitaire sans précédent, entraînant le déplacement de près de deux millions de personnes, suite aux violences et combats opposant groupes armés et forces gouvernementales.

Deux employés de MSF tués

Dans la matinée du mercredi 8 février, un véhicule MSF clairement identifié transportant une équipe médicale de quatre personnes sur la route entre Dédougou et Tougan, a été pris pour cible par des hommes armés qui ont fait feu sur l’équipage.

« Deux employés ont été tués, tandis que deux autres ont réussi à prendre la fuite. Les deux victimes, de nationalité burkinabè, étaient employées par MSF en tant que chauffeur, depuis juillet 2021, et superviseur logistique, depuis juin 2020. Ils étaient âgés de 39 et 34 ans, respectivement », a précisé MSF dans son communiqué qui condamne cette attaque jugée « brutale« .