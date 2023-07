Burkina: un réseau de vente illicite de médicaments démantelé à Ouagadougou

- Publicité-

La police nationale du Burkina Faso a annoncé ce jeudi, l’arrestation d’une dame à Ougadougou, dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de médicaments en milieu urbain.

Le Commissariat de Police de l’Arrondissement n°03 du Burkina Faso a mis un terme aux activités illicites d’un réseau qui s’adonnait à la vente illicite de médicaments dans la ville de Ouagadougou. Grâce à la collaboration des citoyens, le suspect n°01, une dame âgée de la quarantaine, a été mise aux arrêts par les enquêteurs.

En effet, étant auxiliaire de pharmacie depuis 2016, la mise en cause profitait de sa position de gérante du dépôt pharmaceutique d’un Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) de la place, pour se procurer en médicaments illicites sur le marché, successivement à petits prix généralement à hauteur de 20.000, 40.000, 50.000 ou 60.000 FCFA. Après les achats, elle les stockait dans son domicile et, pendant ses jours de garde, elle apportait les médicaments au dépôt pour les vendre aux patients du CSPS. Elle en profitait le plus largement lorsqu’il y avait des ruptures de stock dans le dépôt.

- Publicité-

Il est également à noter que c’est depuis 2019 qu’elle s’était lancée dans l’achat et la vente illicites des médicaments au sein du CSPS et avec son entourage. Au cours de son interpellation, des lots de médicaments, des moustiquaires, des rouleaux de bandes, des seringues et plusieurs autres objets ont été saisis entre ses mains.