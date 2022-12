Burkina: un réseau de présumés contrebandiers démantelé par la police

Un réseau de présumés contrebandiers dans les filets de la police nationale à Ouagadougou, a annoncé ce jeudi, les forces de sécurité burkinabé qui évoquent une opération menée dans le cadre de la lutte contre l’insécurité urbaine.

Selon le communiqué publié par la police, il s’agit d’un groupe qui s’était adonné à des activités illicites, notamment la tromperie de consommateurs, la fraude, la contrefaçon et la contrebande de marchandises, et le blanchiment de capitaux dans la ville de Ouagadougou et dans les localités environnantes.

Qatar 2022 Quarts de Finale Fifa Coupe du Monde Croatie - - Brésil Fifa Coupe du Monde Pays-Bas - - Argentine Fifa Coupe du Monde Maroc - - Portugal Fifa Coupe du Monde Angleterre - - France

Le réseau, pour parvenir à ses fins, achetait grâce à son chef, du riz avec des fournisseurs sur place à Ouagadougou ou à l’extérieur, déjà conditionné dans des sacs de 50kg. Le riz était stocké dans des magasins dans la commune rurale de Saaba. Des sacs vides de 25kg de diverses marques étaient ensuite payés pour transvaser et reconditionner le riz dans lesdits sacs et ce, en faisant fi de la réglementation en vigueur. Pour la circonstance, il faisait recours à des balances pour la pesée, à des machines pour coudre les sacs reconditionnés et à une main d’œuvre pour le reconditionnement et le chargement.

Une fois le travail de reconditionnement terminé, la clientèle composée de vendeurs détaillants et grossistes, de personnes physiques ou morales œuvrant dans l’humanitaire, était informée par le chef du groupe de la disponibilité du riz en vente dans ses magasins.

Grâce à la collaboration des populations, le Commissariat de Police de l’Arrondissement de Nongr-Mâasom a réussi à démanteler le réseau. Les investigations ont également permis de placer sous scellé un magasin contenant plus de cent (100) tonnes de riz.