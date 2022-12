Burkina: un redoutable gang de 03 membres démantelé à Ouagadougou

Dans un communiqué ce jeudi, la police nationale du Burkina Faso a annoncé l’arrestation de trois présumés malfrats. Ils sont spécialisés dans les agressions et vols à main armée.

Un pistolet automatique et des minutions, des engins à deux (02) roues, des téléphones portables et du numéraire sont entre autres objets saisis des mains d’un gang fort de trois (03) membres par le Commissariat de Police de l’Arrondissement n°05 (ex-Bogodogo) de Ouagadougou. Spécialisés dans les agressions et vols à main armée, ces présumés malfrats, tous des récidivistes, arpentaient presque toutes les artères de la capitale burkinabè pour commettre leurs forfaits.

Prenant d’assaut les ruelles de la ville, ils cambriolaient les véhicules dont les propriétaires sont absents et emportaient tout objet de valeur trouvé à l’intérieur.

En outre, à l’aide d’un engin dont ils ont pris le soin de décrocher l’immatriculation pour ne pas être identifiable, ils filaient les personnes qui roulaient sur des motos de type « Original » et dès que l’opportunité se présentait, ils les tenaient en respect par des menaces et des intimidations et récupéraient tout ce qu’ils trouvaient de valeur sur elles. Et dans leurs opérations, ils n’hésitaient pas à faire usage de leur arme à feu en cas de résistance.

Les engins ainsi volés étaient par la suite convoyés dans une zone frontalière pour y être écoulés à des prix dérisoires allant de 75.000 à 300.000 FCFA selon l’état et la qualité de l’engin.

Il est à noter qu’entre fin septembre à novembre 2022, le gang a réussi à mener plus d’une dizaine d’opérations dans plusieurs quartiers de la seule ville de Ouagadougou.