Burkina: un policier tué dans une attaque terroriste au nord-ouest du pays

Au moins un agent des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) du Burkina Faso a été tué dans une attaque terroriste ce jeudi 1er Décembre 2022, à Tougan, dans la province de Sourou.

La brigade de gendarmerie, le poste de police et la maison d’arrêt et de Correction de la localité ont été la cible des assaillants ce jeudi, dans la région du Boucle du Mouhoun située au nord-ouest du Burkina Faso.

Qatar 2022 Match à venir Fifa Coupe du Monde Croatie - - Belgique Fifa Coupe du Monde Canada - - Maroc Fifa Coupe du Monde Japon - - Espagne Fifa Coupe du Monde Costa Rica - - Allemagne Derniers Résultats Fifa Coupe du Monde Arabie Saoudite 1 2 Mexique Fifa Coupe du Monde Pologne 0 2 Argentine Fifa Coupe du Monde Australie 1 0 Danemark Fifa Coupe du Monde Tunisie 1 0 France

L’attaque terroriste a fait de nombreux dégâts, dont un policier tué. Certaines sources font état d’au moins 4 terroristes tués par l’armée burkinabé.

« Les tirs nourris ont été entendus aux environs de 5 heures du matin et ont duré plusieurs heures », ont expliqué les sources de Omega Médias. « Les services publics sont restés fermés, certaines zones, notamment le quartier administratif, de Tougan et la route menant à la ville de Bobo-Dioulasso sont quadrillés par les FDS et interdits d’accès « , a précisé la source.

Les attaques terroristes sont toujours de mises au Burkina Faso. Au centre-nord du pays, trois soldats ont été tués dans l’explosion d’une mine, selon un communiqué du chef d’état-major général des armées, le samedi 26 novembre 2022. Selon le Premier ministre Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambela, le pays dénombre environ deux millions de déplacés internes.