Burkina: un groupe de délinquants démantelé à Ouagadougou

La police nationale du Burkina Faso a soulagé les quartiers Wemtenga, Dapoya, Zone 1, Bendogo et Saaba des agissements d’un groupe de délinquants qui opérait à Ouagadougou, la capitale du pays.

La police nationale du Burkina a mis fin, à travers le Service Régional de la Police Judiciaire du Centre (SRPJ-C), aux activités d’un groupe de présumés délinquants dans la ville de Ouagadougou. Fort de cinq (05) membres, ce groupe s’était spécialisé dans les agressions à main armée, les vols et recels d’engins à deux roues, la détention, la vente et la consommation de stupéfiants dans plusieurs quartiers de la capitale, notamment Wemtenga, Dapoya, Zone 1, Bendogo et Saaba.

S’agissant de leur mode opératoire, deux des leurs se chargeaient de se ravitailler en chanvre indien sur la place publique et, en plus de le fournir à de petits clients, approvisionnaient la bande. Les autres membres du gang, une fois sous l’emprise de la drogue et munis de pistolets automatiques et de machettes, sortaient à l’avance aux environs de 23 heures pour identifier leurs victimes.

Leurs cibles privilégiées étaient les derniers clients des débits de boissons ou les usagers circulant à des endroits isolés. Dès que les cibles étaient identifiées, ils procédaient tantôt par des vols à l’arrachée, tantôt par des agressions à main armée pour ainsi déposséder leurs victimes de leurs téléphones portables, leurs numéraires et leurs engins.

Après leur besogne, ils repliaient à leur base pour le partage du butin. Certains engins volés étaient utilisés pour leurs propres opérations et d’autres faisaient l’objet de recel par leurs complices.

Grâce à la collaboration de la population, les enquêteurs ont pu saisir, lors de l’interpellation des membres du groupe, plusieurs objets dont cinq (05) motos, un (01) canon de fusil de chasse calibre 12, une (01) minution, un arrache-clous et deux (02) cagoules.