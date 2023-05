Burkina: un gendarme tué et 10 « terroristes » neutralisés au centre-nord du pays

- Publicité-

Une attaque meurtrière contre une équipe de l’armée burkinabè sur l’axe Kaya-Dori, dans le centre-nord du pays, a coûté la vie à un gendarme. Les forces de sécurité ont riposté avec bravoure, neutralisant au moins dix « terroristes » et récupérant des armes et des véhicules.

Lundi, une équipe composée d’un Escadron de sécurisation routière et d’intervention de la Gendarmerie nationale, d’une unité du Génie militaire et de volontaires pour la défense de la patrie (VDP) a été attaquée sur l’axe Kaya-Dori, dans le centre-nord du Burkina Faso. L’attaque a entraîné la mort tragique d’un gendarme, tandis que deux autres ont été blessés et évacués pour recevoir des soins médicaux.

Le chef d’état-major général des armées, le colonel-major Célestin Simporé, a souligné que les forces de sécurité ont vaillamment riposté à l’attaque. Les unités ont rapidement réagi, infligeant de lourdes pertes aux assaillants et les obligeant à prendre la fuite. Au moins dix « terroristes » ont été neutralisés lors de l’opération, tandis que des armes, des munitions et des véhicules ont été récupérés.

Les témoins présents sur les lieux ont confirmé l’attaque et ont déclaré que les assaillants étaient venus en grand nombre, mais ont été repoussés par la riposte des militaires et des VDP. Les opérations de sécurisation se poursuivent dans la région, témoignant de l’engagement des forces de sécurité à assurer la protection des citoyens.

Une insécurité croissante depuis 2015

Le Burkina Faso fait face à une insécurité croissante depuis 2015, rejoignant ainsi ses voisins du Sahel, tels que le Mali et le Niger, dans cette lutte contre le terrorisme. Le pays a récemment été le théâtre de plusieurs attaques terroristes visant des populations civiles, causant de nombreuses victimes. Les opérations antiterroristes menées par les forces armées burkinabè dans différentes provinces ont également permis de neutraliser plusieurs dizaines de terroristes et de récupérer des armes de combat.

Alors que le Burkina Faso continue de faire face à des défis sécuritaires de plus en plus complexes, la détermination des forces de sécurité à lutter contre le terrorisme reste inébranlable. La perte d’un gendarme dans cette attaque souligne les sacrifices consentis par ces hommes et ces femmes qui travaillent courageusement pour protéger la population.

Une mobilisation générale

Le gouvernement burkinabè a récemment décrété « l’ordre de mobilisation générale et de mise en garde » afin de renforcer les actions de l’État dans la lutte contre le terrorisme. Alors que l’état d’urgence est en vigueur dans huit régions du pays, il est impératif de poursuivre les efforts collectifs pour assurer la sécurité et la stabilité du Burkina Faso.