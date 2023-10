Burkina: un gang de présumés malfrats démantelé, des objets saisis

- Publicité-

La police nationale du Burkina Faso a annoncé ce mercredi, avoir mis aux arrêts, trois (03) présumés malfrats à Saaba. La police a également mis la main sur plusieurs lors de l’opération.

Dans le cadre de la lutte contre l’insécurité urbaine, le Commissariat de Police de District de Saaba a mis aux arrêts trois (03) individus qui s’étaient spécialisés dans les vols à main armée et cambriolages de domiciles. Ces individus menaient leurs opérations dans la commune de Saaba et environs, notamment dans les zones hors lotissements de Saaba, les Cités Abdoul Services et le quartier Bargho.

Relativement à leur mode opératoire, il ressort que les membres du groupe évoluaient en binôme et le plus souvent dans la journée. Ils ciblaient les domiciles où les occupants étaient absents.

A la vue de leurs cibles, ils s’y introduisaient par effraction, passaient au peigne fin toute la maison et s’emparaient de tous les objets de valeur trouvés avant de disparaitre dans la nature. Après leur forfait, ils se retrouvaient pour partager le numéraire et les autres objets volés étaient vendus à des receleurs.

Grâce à la collaboration des populations, les enquêteurs ont pu démanteler le gang et saisir plusieurs objets dont deux pistolets automatiques, des munitions, des motos et des ordinateurs.