Burkina: un gang de 4 individus démantelé à Ouagadougou

- Publicité-

Le Commissariat de Police de District de Saaba (CPD/Saaba) a mis fin aux agissements d’un réseau de quatre (04) individus, qui s’étaient spécialisés dans les actes de grand banditisme.

La police nationale du Burkina Faso a annoncé ce mardi, avoir interpellé un gang de 4 bandits. Leur mode opératoire consistait à sillonner Saaba et les quartiers de Ouagadougou comme Bendogo, Kossodo et Dassasgho, en ciblant les individus circulant tard la nuit sur des engins à deux roues de grande valeur.

Les membres de ce gang filaient leur cible et une fois dans un endroit sombre, ils procédaient à son agression à l’aide d’un pistolet automatique factice et d’un poignard. Ils dépouillaient ainsi toutes leurs victimes de tous leurs biens et n’hésitaient pas à user de la violence pour obtenir ce qu’ils voulaient.

- Publicité-

Les motos issues de leurs opérations étaient revendues à des receleurs soit en entier, soit par pièces et le gain était partagé entre eux. Il est à noter que le groupe évolue depuis près de 08 mois et a à son actif plusieurs victimes.

Grâce à la collaboration des populations, les enquêteurs ont réussi à démanteler les membres du groupe et saisir entre leurs mains plusieurs objets, notamment un pistolet factice, une arme blanche, des motos, des pièces détachées de motos et des téléphones portables.