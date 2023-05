Burkina: Samuel Eto’o, l’invité d’honneur du capitaine Ibrahim Traoré

- Publicité-

En déplacement à Ouagadougou pour assister à la finale de la Coupe du Burkina Faso, le président de la Fecafoot, Samuel Eto’o Fils, a été reçu en audience par le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré.

Samuel Eto’o, le président de la Fecafoot, était l’invité d’honneur de la Fédération burkinabè de football pour la 36e édition de la Coupe du Faso. L’attaquant vedette du FC Barcelone et des Lions indomptables devenu président de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT), après avoir assisté à la finale de la Coupe du Faso le dimanche 28 mai, a été reçu en audience ce lundi par le Capitaine Ibrahim Traoré.

« J’ai été agréablement surpris de voir que son excellence le Président de la Transition suit le football de près, d’autant plus qu’il a un agenda très serré. Je voudrais lui dire merci pour tous les efforts fournis pour que le football burkinabè soit à la place qu’il mérite », a déclaré Samuel Eto’o à l’issue de l’audience.



Le président de la Fecafoot a par ailleurs félicité le Burkina Faso pour sa qualification à la CAN 2023 qui se jouera en Côte d’Ivoire. « Le Burkina Faso jouera pratiquement à la maison et il y aura beaucoup de pression, vu qu’ils auront des stades certainement pleins et acquis. Il faudra faire attention à cette équipe burkinabè parce que c’est déjà une belle équipe », a-t-il conseillé.