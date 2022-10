Burkina: que retenir des assises nationales initiées par le capitaine Ibrahim Traoré ?

La charte de la transition a été adoptée vendredi au Burkina Faso, à l’issue des assises nationales soldées par la désignation du capitaine Ibrahim Traoré au poste du président de la République.

Fin des assises nationales. Le Capitaine Ibrahim Traoré a signé dans la nuit du vendredi, la charte de la transition et de l’acte de confirmation de sa désignation comme Chef de l’Etat, président du Burkina Faso et Chef suprême des armées. La signature de ces deux documents marque l’accord du Capitaine Ibrahim Traoré à répondre à l’appel des forces vives de la nation pour conduire la Transition en tant que Chef de l’Etat et l’entrée en vigueur de la charte.

L’adoption de cette charte de la Transition de quatre titres et de 27 articles intervient après plusieurs heures d’échanges et d’amendements sur la proposition de document soumis aux forces vives.

Les trois organes de la transition

A l’issue des travaux des assises nationales sur la conduite de la Transition, les participants, estimés à 300 personnes, ont retenu que les organes de la Transition seront le président de la Transition, le Gouvernement de la Transition et l’Assemblée législative de Transition (ALT).

Le gouvernement de la Transition est composé, selon la Charte, d’un Premier ministre et de maximum 25 ministres. Quant à l’organe législatif de Transition, il doit être composé de 71 membres, exerçant un mandat gratuit.

La durée de la Transition est fixée à 21 mois pour répondre aux ambitions du Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration (MPSR) de travailler à la restauration de l’intégrité du territoire nationale. La signature de la Charte de la Transition marque la clôture des Assises nationales qui étaient prévues pour ce samedi 15 octobre 2022.