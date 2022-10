Burkina: « Pour ma patrie, je me battrai jusqu’à mon dernier souffle », Ibrahim Traoré a prêté serment

Au Burkina Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré a prêté serment ce vendredi 21 octobre 2022, en qualité de Président de la Transition.

Désigné président de la transition au terme des assises nationales, le capitaine Ibrahim Traoré a prêté serment ce vendredi. Main levée et face à son peuple, M. Traoré a réitéré sa détermination à défendre les intérêts du Burkina Faso. « Pour ma patrie, je me battrai jusqu’à mon dernier souffle », a-t-il déclaré.

« Ma conviction est certaine, le Burkina a des combattants et nous pouvons gagner cette bataille », a-t-il ajouté, soulignant que » l’ennemi n’est pas au-dessus de nous ». « Vive le Burkina Faso, la Patrie ou la mort nous vaincrons », a-t-il conclu.

L’un des défis qui attendent le président Traoré, est la conduite à bon port du processus de la transition en cours et dont la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) reste intransigeante sur le délai qui a été décidé.

Autre chose importante, sera la sécurité. Le Burkina Faso est dans une situation sécuritaire particulièrement critique et il urge que l’Etat se donne les moyens et trouve les solutions idoines pour assurer son autorité sur l’ensemble de son territoire afin de garantie la libre circulation des burkinabé et de leurs biens.