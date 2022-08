Burkina: plusieurs soldats et supplétifs de l’armée tués au centre nord du pays

Des attaques terroristes simultanées dans le centre nord du Burkina Faso, ont fait plusieurs morts dans le rang de l’armée et de ses supplétifs qui mènent le combat contre le terrorisme.

« Cet après-midi de jeudi, une triple attaque simultanée menée par les hommes armés non identifiés a visé l’armée à Bourzanga et les volontaires pour la défense de la patrie (VDP) à Alga et à Boulounga », dans le centre nord du Burkina Faso, a rapporté la plateforme de suivi des attaques terroristes « Sahel Security ».

L’armée burkinabè qui multiplie les opérations antiterroristes sur le terrain, a affirmé, mercredi, dans un communiqué, avoir « malencontreusement » tué, lundi dernier, des civils lors d’une opération de ciblage visant des groupes « terroristes » dans plusieurs localités de la région de l’Est.

Les victimes, dont le nombre n’a pas été communiqué par l’état-major, «se trouvaient à proximité d’un repaire terroriste sur l’axe Kompienga-Pognoa» lorsqu’elles «ont malheureusement été mortellement atteintes par des projectiles». « Plusieurs dizaines de terroristes », ont été neutralisés lors de ces opérations, selon la même source.

La lutte contre le terrorisme est devenue une priorité majeure pour le Burkina Faso qui est fortement attaqué par des hommes armés. Militairement pauvre, le pays a annoncé, il y a une semaine, qu’il s’active pour l’acquisition de nombreux équipements militaires pour renforcer les capacités stratégiques et opérationnelles des Forces de défense et de Sécurité (FDS) dans la lutte contre le terrorisme.