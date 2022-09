Burkina: plusieurs gendarmes et civils tués dans une double attaque

Deux nouvelles attaques survenues au Centre-Nord et le Sahel burkinabè, ont fait au moins deux (02) morts dans le rang des gendarmes et plusieurs civils tués.

Les attaques ont eu lieu mardi 06 septembre 2022. La première concerne une patrouille de la gendarmerie qui a été attaquée à l’engin explosif improvisé dans la localité de Ouanobe sur l’axe Kaya- Dori dans le Centre-nord faisant deux morts parmi les gendarmes.

La seconde attaque, selon la plateforme de suivi des attaques terroristes « Sahel Security », a ciblé le village de Tassiri non loin de la mine d’or d’Essakane dans la commune de Gorom-Gorom dans le Sahel, faisant au moins 7 morts parmi les civils.

« Reprendre le contrôle total de notre territoire »

Dans un discours à la nation dimanche 04 septembre, le président Damiba a fait le bilan de ses 05 mois de gestion à la tête de l’Etat burkinabé. Dans son message, Damiba estime que la gravité de la situation interpelle « notre conscience sur le sacrifice individuel et collectif que nous devons consentir« .

« C’est le prix à payer pour inverser la tendance et saisir enfin l’opportunité d’honorer notre histoire et de façonner notre devenir », a insisté M. Damiba. C’est pourquoi, a-t-il martelé, « nous allons mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires, pour d’abord reprendre le contrôle total de notre territoire et ensuite remettre notre pays sur les rails du progrès ».

Le président Damiba explique à cet effet, qu’il s’agira « de poursuivre et d’intensifier les actions militaires, afin de réduire au maximum les capacités de nuisance de l’ennemi. Les nouveaux équipements militaires déjà acquis ou d’autres en cours d’acquisition nous permettront de restreindre davantage et de façon décisive la liberté de manœuvre des groupes qui refusent toujours la main tendue de la Nation ».