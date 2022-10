Burkina: « Nous sommes déjà en partenariat avec la Russie », Premier ministre

Le Burkina Faso est en partenariat avec la Russie depuis les années 60, a rappelé ce dimanche, le nouveau Premier ministre, Apollinaire Joachim Kyelem de Tambela, insistant que le Burkina ne se laissera pas dominer par un partenaire.

Dans un entretien accordé à la radio Omega et diffusé ce dimanche 23 octobre 2022, le Premier ministre Apollinaire Joachim Kyelem de Tambela, a abordé la question du partenariat dans la lutte contre le terrorisme. Sur ce sujet, le chef du gouvernement a rappelé que le Burkina est déjà en partenariat avec la Russie.

« C’est mon propre oncle, Pierre Claver Damiba que le Président Lamizana avait envoyé en Russie pour négocier les relations entre la Russie et le Burkina Faso donc c’est depuis la prise du pouvoir du Président Lamizana. Depuis les années 60, nous sommes en relation avec la Russie, nous sommes déjà en partenariat avec la Russie et même vous savez de l’Ukraine… », a déclaré le Premier ministre.

Ainsi, a expliqué Apollinaire Joachim Kyelem de Tambela, « le partenariat avec la Russie existe maintenant peut être qu’on pourra renforcer le partenariat en tenant compte des réalités actuelles« . Mais quoi qu’il en soit, a-t-il ajouté, « il ne sera pas question pour le Burkina Faso de se laisser dominer par un partenaire quelconque, ça doit être clair ».

La souveraineté du Burkina en première ligne

Les nouvelles autorités du Burkina Faso, entendent mettre un accent particulier sur le principe de la souveraineté de leur pays dans toutes les relations qu’elles vont nouer avec des partenaires.

« Quelque soit le pays, il ne sera pas question pour le Burkina Faso de se laisser dompter et dominer par un partenaire quelconque, nous negocierons avec tous les partenaires en ayant en vue l’intérêt d’abord du Burkina Faso et c’est ce qui est important pour le Burkina Faso qui sera pris en compte si nous estimons qu’il y a un partenaire qui n’est pas loyal avec nous, nous attirerons son attention et s’il persiste dans son comportement nous reverrons nos relations avec ce partenaire », a fait savoir le Premier ministre. « Cela doit être clair et compris par tout le monde. C’est la souveraineté du Burkina Faso qui sera prise en compte et en première ligne », a-t-il martelé.

Cette déclaration du nouveau Premier ministre du Burkina Faso intervient dans un contexte où, plusieurs personnes appellent les autorités à rompre leurs relations diplomatiques avec la France dont les résultats, notamment au plan militaire, sont jugés insuffisants, pour nouer un partenariat solide avec la Russie.