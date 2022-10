Burkina: le président Ibrahim Traoré nomme Apollinaire Kyelem de Tambela Premier ministre

Le Président de la transition au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a nommé ce vendredi, Me Apollinaire Kyelem de Tambela au poste du Premier ministre.

Quelques heures après sa prestation de serment au cours de laquelle, il a réitéré sa détermination à défendre les intérêts du Burkina Faso et appelé à l’unité contre l’insécurité grandissante, le président Ibrahim Traoré a nommé Apollinaire Kyelem de Tambela au poste de Premier ministre.

Apollinaire Kyelem de Tambela est chargé de former dans les plus brefs délais, un gouvernement tout en tenant compte des objectifs et la vision du capitaine Ibrahim Traoré.

Le nouveau Premier ministres est surtout connu pour ses analyses les dimanches à l’émission ‘’Presse Echo’’ de la télévision privée BF1. Il est avocat, chroniqueur média et président du Centre de recherches internationales et stratégiques (CRIS).

Toujours ce vendredi, le Capitaine Souleymane Zango a été nommé Commandant du Groupement de sécurité et de protection républicaine (GSPR) et le Capitaine Oumarou Yabré, nommé Directeur Général de l’Agence Nationale de Renseignement.