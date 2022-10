Burkina: le Premier ministre va former « un binôme avec le président » Ibrahim Traoré

Nommé le vendredi 21 octobre 2022, le Premier ministre du Burkina Faso, Apollinaire Kyelem de Tambèla a dit mesurer l’étendue de la tâche qui l’attend, annonçant au micro de la radio Oméga, qu’il formera un binôme avec le président de la transition, à la tête du pays.

» Parfaitement ! Je suis conscient avant même d’être nommé Premier ministre. Je suis Burkinabè, je vis ici donc je connais les réalités du pays donc je suis parfaitement conscient de ce qui nous attend », a déclaré le nouveau Premier ministre Apollinaire Kyelem de Tambèla.

Sur la gouvernance du pays, Apollinaire Kyelem de Tambèla explique qu’il s’agira pour lui, de former un binôme avec le chef de l’Etat, Ibrahim Traoré. « Le Président est un militaire, il est homme de terrain, il m’a fait comprendre que lui, ce qui le préoccupe le plus, c’est la sécurisation du territoire et le retour des déplacés dans leurs localités d’origine et qu’il va s’en charger. Donc je pense que le Président va surtout se charger du volet sécuritaire et moi du volet civil, c’est-à-dire, la gouvernance du territoire », a détaillé le Premier ministre.

Des détails sur le prochain gouvernement

Dans son entretien avec radio oméga, le Premier ministre Apollinaire Kyelem de Tambèla, a donné certaines précisions sur le prochain gouvernement. Il s’agit notamment de la réduction du portefeuille ministériel et de la réduction du train de vie de l’Etat. « Je ne crois pas qu’il y aura 25 ministres, je crois que nous en aurons un peu moins parce que vu le problème sécuritaire du pays, il faut faire des économies sur tous les plans donc je pense qu’il y aura moins de 25 ministres pour qu’on puisse faire des économies », a déclaré Apollinaire Kyelem de Tambèla.

Le Premier ministre a aussi fait savoir que le président et lui, sont convenus d’abroger la décision du Président Damiba qui consistait à relever le traitement des ministres et du Président du Faso et ensuite, ils essayeront de voir si c’est possible qu’ils jouent sur le prix du carburant. D’après les propos du Premier ministre, les objectifs du président de la transition consistent à donner les priorités à la sécurité des burkinabè. « Chaque jour qui passe des burkinabè meurent, chaque jour qui passe des burkinabè sont chassés de leur territoire », a-t-il déploré.