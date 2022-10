Burkina: le Premier ministre Apollinaire Kyelem de Tambela installé dans ses fonctions

Au Burkina Faso, le nouveau chef du gouvernement, Appolinaire Kyelem de Tambela, a été installé dans ses fonctions le mercredi 26 octobre 2022.

Le nouveau Premier ministre burkinabè, Appolinaire Joachim Kyelem de Tambela, a été officiellement installé dans ses fonctions, mercredi, à la faveur d’une cérémonie qui s’est déroulée en présence de ses proches collaborateurs, notamment ses conseillers spéciaux, les responsables des structures centrales, rattachées et de mission de la Primature.

La prise de fonction du Premier ministre burkinabè de la Transition, Appolinaire Kyelem de Tambela, a été marquée essentiellement par la remise à celui-ci, d’un certificat d’entrée en fonction. Le Secrétaire général du Gouvernement et du Conseil des ministres, Jacques Sosthène Dingara, qui a remis le document à Me Kyelem, au nom du chef de l’Etat, a souhaité bon vent au nouveau chef du Gouvernement, et demandé à ses collaborateurs, de l’accompagner dans ses nouvelles missions.

« Je voudrais dire à mes collaborateurs que les chantiers commencent. Le président du Faso ne cherche pas d’explications, il veut des résultats », a déclaré le nouveau Premier ministre, après avoir été installé dans ses fonctions. De son avis, les Burkinabè doivent toujours être guidés dans leurs actions quotidiennes, par le sens de l’intérêt général.

« Désormais, le moi doit faire la place au nous. Si nous avons l’amour de notre pays, il nous faut agir différemment. Notre objectif, c’est de mettre les Burkinabè au travail », a-t-il ajouté, tout en invitant chacun de ses collaborateurs à donner le meilleur de lui-même.

De sources officielles, les ministres en charge de l’Agriculture, de la Fonction publique, de l’Administration territoriale sont déjà prêts à servir la nation avec détermination et esprit de sacrifice.