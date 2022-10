Burkina: le Premier ministre Appolinaire Kyelem de Tambela dévoile les 3 objectifs du gouvernement

Les trois objectifs du gouvernement burkinabé sont la sécurisation du territoire, la qualité de vie des Burkinabè et le système de gouvernance, a annoncé ce mercredi, le Premier ministre Appolinaire Kyelem de Tambela.

Les membres du nouveau gouvernement de la Transition burkinabè, ont eu une séance de prise de contact, ce mercredi 26 octobre 2022, en fin de matinée, avec le chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré. A l’issue de la rencontre, le Premier ministre, Me Appolinaire Kyelem de Tambela, a annoncé à la presse, les missions principales assignées à ce Gouvernement.

« Comme vous le savez, c’est un Gouvernement de combat qui a été formé. Ce n’est pas un Gouvernement de dîner de gala. Le Président du Faso vient d’insister encore sur ce point », a déclaré Me Appolinaire Kyelem de Tambela, à la fin de la séance de prise de contact des nouveaux ministres de son Gouvernement avec le Président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré.

De l’avis du Premier ministre, ce gouvernement aura principalement trois objectifs. Le premier, a-t-il souligné, concerne la sécurisation du territoire national. « Tout le monde peut y contribuer. Chaque Burkinabè qui se dit patriote, peut y contribuer à sa façon », a-t-il insisté.

Le deuxième objectif, selon Me Appolinaire Kyelem de Tambela, sera de faire en sorte à améliorer la qualité de vie des Burkinabè. Enfin, à en croire le nouveau Premier ministre, la troisième mission d’importance du gouvernement, consistera à améliorer le système de gouvernance dans le pays.

En rappel, le nouveau gouvernement de la Transition burkinabè a été dévoilé ce mardi 25 octobre 2022. Il compte 23 membres dont 5 femmes et 5 ministres de l’ancien gouvernement. Au total, deux militaires sont présents dans ce gouvernement et occupent les postes de la Défense et de la Sécurité intérieure.