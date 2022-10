Burkina: le Premier ministre Apollinaire Joachim Kyelem de Tambela forme son gouvernement

Le nouveau Premier ministre du Burkina Faso, Apollinaire Joachim Kyelem de Tambela, a formé son gouvernement. La nouvelle équipe gouvernementale est composée de 23 ministres dont 5 femmes et 5 ministres de l’ancien gouvernement.

Très attendu par les Burkinabé, le nouveau gouvernement devant conduire aux prochaines élections pour l’avènement d’un nouveau régime civil au pouvoir est désormais connu. Nommé le vendredi dernier, le Premier ministre a dévoilé ce mardi soir, son gouvernement composé de 23 ministres. Dans la nouvelle équipe, on note la présence de 5 femmes et 5 ministres de l’ancien gouvernement : Bassolma Bazié, Olivia Rouamba, Karamogo Traoré, Robert Kargougou et Aminata Zerbo/Sabane.

On note aussi la présence de deux militaires a des postes purement stratégiques dans le nouveau gouvernement. En effet, le Ministre d’État, le colonel major Kassoum Coulibaly, hérite du portefeuille de la Défense et des Anciens combattants. Le colonel Boukaré Zoungrana, commandant de la brigade de veille et de défense patriotique, est le ministre de l’Administration territoriale et à la Sécurité. Il sera appuyé par le commissaire de police Mahamoudou Sana, ministre délégué, chargé de la sécurité.

Alors que le délai de la transition reste inchangé, après le coup d’Etat du vendredi 30 septembre dernier, le nouveau gouvernement jouera la carte de l’auto-pression pour non seulement, combler l’aspiration profonde de la communauté internationale qui est le retour du pouvoir civil mais aussi et surtout, l’attente des milliers de burkinabé qui se concentre sur la sécurité et l’économie.

En effet, le Burkina Faso fait face à une montée du terrorisme et son économie fragilisée par la pandémie de covid-19, peine aussi à se retrouver dans un contexte d’insécurité avec de milliers de personnes déplacées et des activités complètement à l’arrêt.

Ci-dessous, la liste complète du nouveau gouvernement :