Burkina: le nouveau Président autoproclamé reçoit le chef de file de l’opposition

La junte militaire au pouvoir depuis la semaine dernière au Burkina Faso a rencontré, mardi 1er février, à la présidence à Ouagadougou, les responsables des principaux partis politiques du pays dont le chef de file de l’opposition burkinabé Eddie Komboïgo.

Au Burkina Faso, les putschistes qui ont pris le pouvoir, lundi 24 janvier, ont rétabli et amendé la Constitution qu’elle avait suspendue. La junte militaire qui se dit « très ouverte » aux discussions selon des émissaires de la Cédéao, a reçu mardi 1er février 2022, les représentants des partis politiques.

Toutes tendances confondues, les leaders politiques ont été reçus pendant un peu plus d’une demi-heure au palais de Kosyam, dans le cadre des concertations initiées depuis plusieurs jours. Le président du MPSR, Paul-Henri Dambia, les a invités à faire preuve de responsabilité et de retenue, et à accompagner la junte dans ce processus ; à accompagner et à apporter leur contribution, si nécessaire.

« Il souhaite aller vite et bien«

« Les déclarations du chef de l’Etat vont dans le sens de ramener la paix. Nous le saluons« , a déclaré le chef de file de l’opposition, Eddie Komboïgo. « Il souhaite aller vite et bien« , a-t-il ajouté, appelant la communauté internationale à lui « apporter un soutien pour qu’il puisse réussir sa mission« .

Alassane Bala Sakandé, président du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP), l’ex-parti au pouvoir qui était encore chef du Parlement avant le coup d’Etat, était également présent à la rencontre au palais présidentiel. Il n’a pas souhaité s’exprimer à la sortie, car il avait été autorisé à rendre visite dans la foulée au président renversé Roch Marc Christian Kaboré, en liberté surveillée depuis le putsch.

A l’image de M. Komboïgo, d’autres opposants ont indiqué être à l’écoute des propositions de la junte et de son chef le colonel Damiba. « Notre devoir, c’est de faire en sorte qu’il réussisse et en tant qu’hommes politiques, nous avons besoin qu’il nous fasse confiance », a déclaré Alain Zoubga, un ancien proche de Blaise Compaoré, président du Burkina de 1987 à 2014 renversé par une insurrection populaire.

« Ils ont dit leur ouverture vis-à-vis de tous ceux qui peuvent apporter leur contribution, selon l’expérience et la compétence, pas selon l’appartenance à un parti politique. Ils veulent être dans l’apolitisme pour le moment », a de son côté affirmé Achille Tapsoba, du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), l’ex-parti de Blaise Compaoré.

Le Burkina Faso suspendu de l’Union africaine

Par ailleurs, une délégation conjointe de la Communauté des États d’Afrique de l’Ouest (Cédéao) et de l’ONU s’est entretenue, lundi, à Ouagadougou, avec les membres de la junte, alors que Burkina Faso vient d’être suspendu de l’Union africaine (UA). La délégation est conduite par Shirley Ayorkor Botchway, ministre ghanéenne des Affaires étrangères, et par le représentant spécial de l’ONU pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, le Tchadien Annadif Mahamat Saleh.

Après sa suspension, vendredi, des instances de la Cédéao, le Burkina Faso l’a été, lundi, de celles de l’UA «jusqu’au rétablissement effectif de l’ordre constitutionnel dans le pays», comme le Mali et la Guinée voisins, où des militaires ont également pris le pouvoir.