Burkina: le nouveau Premier ministre Apollinaire Kyelem de Tambela tacle Blaise Compaoré

Dans une interview accordée à Radio Oméga, le nouveau Premier ministre du Burkina Faso, Apollinaire Joachim Kyelem de Tambela, s’en est pris à l’ancien président Blaise Compaoré dont il a critiqué la démarche adoptée pour demander pardon au peuple Burkinabé dans le cadre du processus de la réconciliation entrepris par le régime défunt.

Fraichement nommé au poste du Premier ministre, Apollinaire Joachim Kyelem de Tambela n’a pas tardé a faire sa première déclaration à la presse locale. Habitué des plateaux télé, l’admirateur avoué de l’ancien président Thomas Sankara et avocat de profession, s’est prononcé sur la situation sécuritaire et sociopolitique du Burkina Faso.

Au plan politique, il n’a pas botté en touche, la question sur le processus de la réconciliation nationale entamé sous le régime défunt. Sur ce sujet, Apollinaire Joachim Kyelem de Tambela s’est clairement illustré contre la démarche adoptée par l’ancien président Blaise Compaoré pour demander pardon au peuple Burkinabé. Pour le Premier ministre, cette façon de procéder n’était tout simplement « pas conforme ».

« L’humilité et la sincérité »

« …Tout le monde est pour le pardon mais il y a un cheminement pour le pardon, le pardon exige l’humilité de la part de celui qui demande pardon et la sincérité de la part de celui qui demande pardon et je vous avais dit que je n’avais pas perçu ces deux éléments dans l’arrivée de Blaise Compaoré ici et dans la proclamation de sa demande de pardon, parce que ça, c’est une proclamation. Voilà donc mon point de vue », a déclaré Apollinaire Joachim Kyelem de Tambela cité par Radio Oméga. « Cette façon de procéder n’était pas conforme et je me suis déjà prononcé« , a-t-il insisté.

Aussi, a poursuivi, le nouveau Premier ministre, « sur la réconciliation, pour moi, la vraie réconciliation du Burkina Faso consiste à réconcilier l’ensemble des burkinabè avec l’ensemble des burkinabè parce que vous savez que la réconciliation, généralement les gens parlent de réconciliation, ce n’est pas une question de vision politique, c’est-à-dire la réconciliation entre les acteurs politiques de différents régimes, mais ça concerne une minorité des burkinabè ».

Un gouvernement aux allures de Thomas Sankara?

Le nouveau Premier ministre étant un admirateur de l’ancien président Thomas Sankara, il n’est pas exclut que le nouveau gouvernement très attendu au pays des intègres soit, en majorité, composé des personnes qui partagent les idéaux de Sankara, père de la révolution.

« J’ai déjà eu à dire qu’on ne peut pas développer le Burkina Faso en dehors de la ligne tracée par Thomas Sankara. Ce n’est pas possible parce que nous sommes un pays sous développé avec peu de moyens donc nous ne pouvons que compter sur nos propres forces. Si nous voulons nous en sortir », a répondu le Premier ministre à la question de savoir si son penchant et ses idées proches de Thomas Sankara, vont se sentir dans sa gouvernance.

« Actuellement vous avez remarqué qu’on patine depuis longtemps pourquoi ? Parce que nos propres produits, ce que produisons n’est pas consommé et nous consommons ce qui vient d’ailleurs », a -t-il fait remarquer.

Un retour controversé

Le Jeudi 07 juillet 2022, Blaise Compaoré était à Ouagadougou sur invitation de Paul-Henri Damiba, alors président de la transition politique. Vendredi suivant, il a participé à une rencontre de haut niveau à la quelle tous les anciens présidents étaient conviés. Placée sous le sceau de la réconciliation nationale, la rencontre annoncée en grande pompe n’a connu que la participation de Damiba et deux de ses prédécesseurs à savoir: Blaise Compaoré et Jean-Baptiste Ouédraogo.

Roch Kaboré renversé le lundi 24 janvier 2022 n’a pas pu prendre part à la rencontre car « empêché par un groupe d’individus », selon le Président du Faso. Michel Kafando, soufrant, n’était pas également de la partie. Il en est de même pour Isaac Zida en exil au Canada pour des « raisons administratives », a précisé le lieutenant-colonel Damiba.

Au terme de la rencontre, les participants ont appelé à l’union et à la cohésion sociale, en dépassant toutes les clivages politico-ethniques afin de faire efficacement face aux maux qui entravent la stabilité et le développement du pays, en l’occurrence le terrorisme.

Notons que le retour de Blaise Compaoré sans inquiétude au Burkina Faso, après 08 ans d’exil en Côte d’Ivoire, a suscité des critiques en raison de sa condamnation à la prison à perpétuité pour « complicité d’assassinats » et « atteinte à la sûreté de l’État ».