Burkina : le journaliste Newton Ahmed Barry condamné pour diffamation

Le journaliste Newton Ahmed Barry a écopé de deux mois de prison avec sursis et d’une amende de 250 000 FCFA pour diffamation envers le ministre de la Défense burkinabé, le général Kassoum Coulibaly.

La décision de la chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance Ouaga I, rendue le 29 décembre 2023, a exonéré le journaliste des accusations d’outrage à un membre du gouvernement en raison du bénéfice du doute. Cependant, Barry a été déclaré coupable de diffamation. En plus de la peine de prison avec sursis et de l’amende, il a été ordonné de verser 500 000 FCFA en dommages et intérêts au général Coulibaly.

De plus, Barry doit acquitter la même somme pour les frais exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la justice a exigé au journaliste de supprimer le contenu incriminé de sa page Facebook. Depuis septembre 2023, Newton Ahmed Barry s’est exilé en France, invoquant des préoccupations pour sa sécurité et sa vie.