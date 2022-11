Burkina: le gouvernement du capitaine Ibrahim Traoré enregistre une première démission

Contesté depuis sa nomination, le Ministre en charge du Commerce au Burkina Faso, Donatien Nagalo, a annoncé ce mardi, sa démission. Son remplaçant devra être nommé dans les tous prochains jours.

Donatien Nagalo ne fera pas long feu avec le gouvernement du Premier ministre Appolinaire Joachim Kyelem de Tambela. Fraichement nommé au poste de Ministre en charge du Commerce, il a rendu le tablier ce mardi 8 novembre 2022. Pour cause, sa nomination ne fait pas l’unanimité au sein des associations des commerçants.

« Ce monsieur Nagalo s’est rendu coupable des malversations de nos pauvres commerçants surtout les femmes et les vieilles dans les marchés et yaars dans les villes et les campagnes. Sa nomination en tant que ministre du Commerce est une erreur. Le comportement de monsieur Nagalo vis-à-vis des commerçants est contraire à la vision du capitaine Thomas Sankara », sont entre autres les propos tenus par Mahamoudou Sanfo, porte-parole de la structure syndicale et associative des commerçants lors d’une conférence de presse le dimanche 6 novembre à Ouagadougou.

Pour rappel, plusieurs manifestations avaient été organisées à Ouagadougou pour dénoncer la nomination de Donatien Nagalo au poste du ministre de commerce. Le Premier ministre Appolinaire Joachim Kyelem de Tambela va devoir nommer une nouvelle personne pour remplacer le ministre démissionnaire.