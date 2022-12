Burkina: le commandement militaire enquête sur des soupçons de détournement de l’argent des VDP

Le chef d’état-major général de l’armée burkinabé a annoncé ce mercredi, avoir entamé des enquêtes sur des soupçons de détournement de l’argent des Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP).

Dans sa parution N°483 du 10 décembre 2022, le bimensuel l’Evénement, a titré sur « Des soupçons de détournement de l’argent des VDP ». Le journal a écrit également que dans la lutte contre le terrorisme, « Un capitaine empoche 400 000 000 » de FCFA.

Ses informations révélées par le Journal, ont attiré l’attention du commandement militaire qui dit être particulièrement attaché à la transparence et à une gestion vertueuse des ressources mises à la disposition de l’Armée dans la guerre contre le terrorisme.

A ce titre, il estime que les accusations portées sont d’une extrême gravité, et de nature à porter un coup à la dynamique de mobilisation en cours pour la reconquête du territoire. A cet effet, le chef d’état-major général des armées a rassuré l’opinion nationale que les enquêtes en cours sont menées avec la plus grande rigueur et que toutes les conséquences de droit seront tirées.

Le statut des VDP est défini par la loi depuis le 21 janvier 2020. Il est défini comme « une personne de nationalité burkinabé, auxiliaire des Forces de défense et de sécurité (FDS), servant de façon volontaire les intérêts sécuritaires de son village ou de son secteur de résidence ».