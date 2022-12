Burkina : le capitaine Ibrahim Traoré victime d’une tentative de coup d’Etat

Le président de la transition au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a confirmé ce jeudi, avoir été victime d’une tentative de coup d’Etat. Les faits se sont déroulés le week-end dernier, selon M. Traoré qui, malgré celà, entend prôner le dialogue.

Au cours d’une rencontre avec des organisations de la société civile et des leaders religieux, à Ouagadougou ce jeudi, le président Ibrahim Traoré a abordé de nombreux sujets d’intérêt national. De la sécurité à la politique, le capitaine Traoré a fait cas d’une tentative de coup d’Etat à son encontre. D’après sa déclaration qui a surpris plus d’un, le chef de l’État burkinabé, bien que connaissant les auteurs de cette « manœuvre« , ne compte pas déclencher une guerre fracticide et appelle toutes les forces vives de la nation burkinabé au dialogue dans l’intérêt supérieur de la patrie.

« Selon ceux qui ont participé à la rencontre, le Capitaine a affirmé connaître les auteurs de la « manœuvre » mais préfère ne pas les arrêter parce que voulant privilégier le dialogue. Il a même indiqué, qu’il s’agit des valets locaux, faisant allusion aux présumés auteurs de ce putsch, qui tente de saper le moral et les efforts. Le Capitaine va plus loin: il y a même de l’argent qui est distribué pour cela. Pour le Président de la Transition, il ne faut pas se priver de cet argent. « Il faut prendre l’argent, bouffer, mais ne tombez pas dans le panneau », rapportent des participants. Le Capitaine a demandé aux participants d’être en alerte et de se tenir prêts car le chemin ne sera pas facile », rapporte la Radio Omega.

Revenant sur la situation sécuritaire du pays, le capitaine Traoré a rassuré de ce que, des opérations militaires sont en cours et plusieurs autres efforts sont entrain d’être déployés pour rétablir l’autorité de l’Etat sur l’ensemble du territoire national. Il a par ailleurs, lancé un appel à l’unisson, pour vaincre le terrorisme sous toutes ses formes.

Pour rappel, le capitaine Ibrahim Traoré a pris le pouvoir le 31 septembre dernier à la suite d’un coup d’État qu’il a mené contre le colonel Paul-Henri Damiba. Déchu, le tombeur de Roch Kabore s’est réfugié au Togo voisin, alors que des informations font état de ce qu’il serait entrain d’agir en catimini pour renverser le capitaine Traoré.