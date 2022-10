Burkina: le Capitaine Ibrahim Traoré convoque des Assises nationales

Dans un communiqué lu à la télévision nationale ce 08 octobre 2022, le président du MPSR, le capitaine Ibrahim Traoré par décret convoque les assises nationales qui devraient designer le président de la Transition. Elles sont prévues pour se tenir les 14 et 15 octobre 2022.

Le président du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR), chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, a convoqué les assises nationales pour les 14 et 15 octobre 2022 à Ouagadougou, selon un décret lu ce samedi 8 octobre, lors d’une édition à la RTB. «En vue de l’adoption de la charte de la transition, il est convoqué des Assises nationales les 14 et 15 octobre» à Ouagadougou, indique ce décret signé du nouvel homme fort du Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a pris le pouvoir il y a une semaine et a été désigné président par intérim.

Le capitaine Traoré, âgé de 34 ans, a renversé le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, lui-même arrivé par la force au pouvoir en janvier 2022 en renversant le président élu Roch Marc Christian Kaboré. À l’issue d’une rencontre mardi avec une délégation de la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (Cédéao), l’un de ses membres, l’ex-président nigérien Mahamadou Issoufou, avait dit qu’elle repartait « confiante ».

Le capitaine Traoré a assuré que Ouagadougou continuerait à respecter ses engagements pris sous M. Damiba vis-à-vis de la Cédéao, en particulier sur l’organisation d’élections et un retour de civils au pouvoir au plus tard en juillet 2024.