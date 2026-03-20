Burkina : le Capitaine Ibrahim Taoré appelle au renforcement de la cohésion sociale

À l’occasion de l’Aïd el-Fitr célébré le vendredi 20 mars 2026, le président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, a invité la population burkinabè à renforcer la cohésion sociale afin de préserver la paix, la stabilité et favoriser la prospérité du pays, a indiqué la communication présidentielle.

Présent dans un quartier populaire de Ouagadougou, le chef de l’État a participé à la prière marquant la fin du mois de jeûne musulman et a adressé ses vœux aux fidèles à l’issue de la cérémonie. L’intervention s’est déroulée dans un climat de recueillement et de salutation entre le président et les fidèles, selon le compte rendu diffusé par la Direction de la communication de la Présidence du Faso.

Au cours de son allocution, le Capitaine Traoré a rendu hommage aux forces combattantes engagées sur l’ensemble du territoire. « Mes pensées et mes prières vont d’abord à l’endroit de nos Forces combattantes qui se battent jour et nuit, d’Est en Ouest, du Nord au Sud du Burkina Faso pour que notre Patrie tienne débout et tienne le pari de la liberté, de l’indépendance et de la souveraineté », a-t-il déclaré, soulignant la place centrale de ces unités dans la défense de l’intégrité nationale.

Appels à la réconciliation et prières pour les victimes

Le président a également formulé des prières en faveur des personnes blessées et malades, demandant leur prompt rétablissement, et a prié pour le repos des âmes des disparus liés aux violences et opérations militaires. Ces paroles ont été relayées par la cellule de communication de la Présidence, qui a diffusé des images de la visite présidentielle dans la matinée.

Publicité

Au-delà du contexte national, Ibrahim Traoré a réaffirmé son attachement à la souveraineté continentale et à l’unité africaine. Il a appelé à une « véritable réconciliation » entre Africains afin de favoriser la paix et le développement. Dans son message, il a formulé un vœu pour l’émancipation intellectuelle du continent : « Que Dieu fasse qu’ils quittent l’obscurité de l’ignorance, et cherchent la connaissance ! C’est à ce prix que l’Afrique connaîtra la paix, la stabilité et le développement », a-t-il souligné.