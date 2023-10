Burkina: le boulevard Charles de Gaulle renommé en hommage à Thomas Sankara

- Publicité-

Au Burkina Faso, une cérémonie commémorative a eu lieu pour marquer les 36 ans depuis l’assassinat du capitaine Thomas Sankara, en présence du président de la transition, le capitaine Traoré. L’événement le plus significatif de cette journée a été le changement de nom du boulevard général Charles de Gaulle à Ouagadougou, qui a été rebaptisé le boulevard Thomas Sankara.

Vêtu de son treillis militaire et de son béret rouge, le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, a déposé une couronne de fleurs aux pieds de la grande statue du capitaine Thomas Sankara. Lors de la cérémonie, le père de la révolution burkinabè a été officiellement élevé au rang de héros de la Nation, et un hommage annuel lui sera désormais rendu.

Le ministre de la fonction publique, Bassolma Bazié, a déclaré : « Feu capitaine Isidore Thomas Noël Sankara bénéficie d’un droit et de privilèges conformément à la loi en vigueur. La journée d’hommage est célébrée chaque 15 octobre à Ouagadougou, et des cérémonies similaires peuvent être organisées dans chaque région sur l’initiative de son gouverneur. »



Le boulevard général Charles De Gaulle d’Ouagadougou est désormais officiellement rebaptisé le boulevard Thomas Sankara.

Pour Daouda Traoré, colonel major à la retraite et vice-président du comité international Mémorial Thomas Sankara, cette journée a revêtu une signification particulière : « Vous avez également décidé que l’ancien boulevard Charles de Gaulle porte désormais le nom de Thomas Sankara, le citoyen burkinabè le plus célèbre au monde. Ce nom imprègne ce boulevard du sceau de la dignité et de la souveraineté de notre peuple, en harmonie avec notre histoire, notre esprit et nos convictions anti-impérialistes. »

Cet événement est le reflet d’un mouvement de réappropriation politique basé sur la souveraineté, observé tant en Afrique que dans la diaspora. Au Burkina Faso, l’influence de Thomas Sankara reste profondément ancrée dans la mémoire collective.



Le capitaine Ibrahim Traoré a également posé la première pierre du mausolée dédié au président Thomas Sankara, qui sera érigé sur le site du futur mémorial.