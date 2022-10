Burkina: l’armée annonce près de 20 morts dans une attaque terroriste

Dans un communiqué, l’armée burkinabé a annoncé un bilan de 19 morts dans une attaque terroriste perpétrée dans la province de la Comoé, dans la région des Cascades, dans l’ouest du pays.

« Dans la soirée du 17 Octobre 2022 aux environs de 17 heures, les éléments du Groupe d’Action Rapide de Surveillance et d’Intervention (GARSI) à Mangodara (Province de la Comoé, région des Cascades), accompagnés des Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) de la localité, ont mené une opération de ratissage suite à une action d’un Groupe Armé Terroriste (GAT) dans le village Kongodjan ayant occasionné la mort de quatre civils », indique le communiqué de l’armée.

« Cette offensive a permis de neutraliser quinze terroristes dont leur chef, de récupérer quatre motos, des fusils AK-47, des chargeurs et des postes émetteurs/récepteurs », précise le communiqué publié par l’armée, le vendredi 22 octobre 2022, ajoutant qu’un otage a été libéré et le bétail, emporté ce même jour, a été récupéré et restitué aux propriétaires.

La situation sécuritaire au Burkina Faso est depuis plusieurs années marquée par des attaques terroristes. La province de Namentenga a enregistrée une nouvelle attaque, samedi, dans la localité de Silmagué. L’attaque a ciblé une patrouille mixte de militaires et de volontaires pour la défense de la patrie (VDP, supplétifs de l’armée).