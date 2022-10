Burkina: l’ambassade de France ferme « jusqu’à nouvel ordre » son service de visas Schengen

Après le putsch militaire qui a ébranlé le Burkina Faso, vendredi 30 septembre 2022, et les actes de vandalismes contre l’ambassade de France est ses structures, l’ambassade de France au Burkina, a travers un communiqué, informe le public que la délivrance des visas Schengen est temporairement suspendue à compter de ce 12 octobre 2022.

« À compter du 12 octobre 2022, la France suspend temporairement les accords de représentation avec les 9 États que la France représente en matière de visas Schengen

au Burkina Faso (Autriche, Espagne, Estonie, Grèce, Italie, Lituanie, Malte, Portugal, République tchèque) », peut-on lire sur le communiqué publié sur le site internet de l’Ambassade de France à Ouagadougou. « Les modalités de réouverture du service des visas seront communiquées ultérieurement », précise le communiqué.

Suite à un coup de force qui a porté le capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir, des manifestants s’en sont pris à aux bâtiments français, notamment l’ambassade de France et les Instituts français implantés à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Les deux instituts de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso sont fermés jusqu’à nouvel ordre, a indiqué dans un communiqué l’ambassade de France, dont les services et ceux du consulat général sont également suspendus.