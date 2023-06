Burkina: la France investit 4 milliards FCFA dans l’infrastructure routière de Ouagadougou

- Publicité-

A travers l’AFD, l’Agence Française de Développement, la France a financé à environ 4 milliards de francs CFA les travaux de bitumage et d’assainissement des voiries à Tampouy. Selon l’ambassade, l’initiative vise à accompagner le développement territorial de la commune de Ouagadougou, en favorisant la mobilité des citadins.

Malgré les liens nettement distendus entre Ouagadougou et Paris depuis l’arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, la France vient encore de réitérer son engagement aux côtés du Burkina Faso. Ce jeudi 8 juin 2023, M. René Consolo, chargé d’affaires de l’ambassade de France a procédé au lancement des travaux de bitumage et d’assainissement des voiries à Tampouy.

Financé par l’Agence Française de Développement à 4 milliards FCFA, ce projet a pour but d’accompagner un développement territorial équilibré de la commune de Ouagadougou en favorisant la mobilité et l’émergence de centralités secondaires. Cette cérémonie a également été marquée par un don de vivres de la Mairie de Ouagadougou et des acteurs du chantier à des déplacés internes.

En janvier dernier, la France a annoncé avoir rappelé l’ambassadeur de France au Burkina Faso, Luc Hallade pour « consultations ». Depuis leur arrivée au pouvoir en septembre à la faveur d’un putsch, le capitaine Traoré et son gouvernement ont manifesté leur volonté de diversifier leurs partenariats, notamment en matière de lutte contre le djihadisme, alors que le Burkina s’enfonce depuis 2015 dans une spirale de violences. Les nouvelles autorités ont ainsi engagé un rapprochement avec la Russie.