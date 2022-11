Burkina: la France appelle ses ressortissants à la vigilance et à limiter leurs déplacements

La France a appelé ses ressortissants au Burkina Faso à limiter leurs déplacements dans ce pays de l’Afrique de l’Ouest en proie aux attaques terroristes et une incroyable montée du sentiment anti-français.

Après maintes manifestations ces dernières semaines contre l’ambassade de la France au Burkina et les forces spéciales françaises à qui, les manifestants demandent de quitter le pays, la France est montée au créneau. Si elle n’exclut pas de retirer ses troupes du Burkina Faso, l’Hexagone a appelé ses ressortissants à la vigilance et à limiter au mieux, leurs déplacements dans le pays.

« Il convient de limiter les déplacements au strict nécessaire et d’éviter absolument tout regroupement » peut-on lire sur le site France Diplomatie, vendredi, alors que les forces de l’ordre burkinabè ont dispersé à Ouagadougou une manifestation contre la présence française au Burkina Faso.

Le gouvernement burkinabé avait appelé au calme et à la retenue vendredi, assurant qu’il « ne dérogera pas aux règles et principes de protection dus aux diplomates et aux représentations diplomatiques présents sur le sol burkinabè ».

Au Burkina, les manifestants accusent la France d’être de connivence avec les groupes armés, ce que, Paris a démenti à plusieurs reprises, précisant qu’il a toujours respecté son engagement de la lutte contre le terrorisme au Burkina.