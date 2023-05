Burkina: Kenneth Elliott, médecin australien, libéré 7 ans après son enlèvement par Al-Qaïda

- Publicité-

Après plus de 7 ans de captivité, Dr Kenneth Elliott, 88 ans, a été libéré, a affirmé la ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, ce vendredi.

«Le Dr Elliott est sain et sauf et a retrouvé sa femme Jocelyn et leurs enfants», a déclaré Mme Wong. «Je suis très heureuse que sa libération ait été obtenue et qu’il soit de nouveau en sécurité avec sa famille», a-t-elle ajouté.

M. Elliott et son épouse avaient été enlevés par des jihadistes liés à Al-Qaïda en janvier 2016. Sa femme Jocelyn avait été libérée le mois suivant.

« Il n’y pas eu de rançon »

Son épouse, Jocelyn, et lui avaient fondé une clinique à Djibo, dans la province du Soum, dans le nord du Burkina Faso, en 1972. Ses proches et le gouvernement ont œuvré « inlassablement » pour obtenir cette libération, dit la cheffe de la diplomatie australienne.

Sa famille écrivait régulièrement aux autorités australiennes et burkinabè. Mais tout s’est joué dans la discrétion. « Il n’y pas eu de rançon », affirme la télévision publique australienne ABC. Il y avait eu de maigres échos durant la détention de Kenneth Elliott : une vidéo en juillet 2017, un an et demi après son rapt.